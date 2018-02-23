أردوغان يفتتح مسجد "كتشاوة" بالجزائر

قام وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الخميس، بزيارة عمل إلى أنقرة تحضيرا لقدوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر نهاية الشهر الجاري.

واستقبل الرئيس التركي، وزير الخارجية الجزائري بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة، حيث استغرق اللقاء 45 دقيقة بعيدا عن الإعلام، كما عقد مساهل ندوة صحفية رفقة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

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وقال مولود جاويش أوغلو إن أردوغان سيفتتح خلال زيارته إلى الجزائر أواخر الشهر الجاري، مسجد كاجي أوفا (كتشاوة) الذي يحمل التراث الثقافي المشترك بين البلدين، وسيرافق الرئيس عدد من رجال الأعمال الأتراك، لتقييم فرص الاستثمار.

وأوضح أوغلو أن تركيا والجزائر تبذلان جهودا مضاعفة من أجل تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه من الممكن بسهولة مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بين الطرفين، وذلك عبر الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال التركي الجزائري.

ولفت الوزير التركي إلى أنه تناول مع نظيره الجزائري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة والزراعة والسياحة.

وصرح أوغلو أن الجزائر أعلنت دعمها المطلق للحكومة التركية الشرعية عندما حاولت منظمة غولن الانقلاب عليها منتصف يوليو 2016، مشيرا إلى أن أنقرة قدمت للسلطات الجزائرية لائحة بأنشطة هذه المنظمة في بلادها.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

ياسين بوتيتي