يهودي مرشحا "للنهضة" في تونس

ضمت قوائم حركة "النهضة" التونسية مرشحا يهوديا يدعى سيمون سلامة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو/أيار المقبل.

ويرى قياديون في الحركة أن الخطوة "تجسد انفتاح النهضة"، فيما يؤكد آخرون أنها عبارة عن "مناورة سياسية" لكسب تأييد مزيد من الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري، إن "التونسي اليهودي سيمون سلامة سيكون ضمن إحدى القوائم التابعة لحركة النهضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لتقديمها".

وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، باب الترشحات على أن يغلق يوم 22 من شهر فبراير/شباط الجاري.

من جهته، عقب سلامة على اختياره ضمن قوائم حركة "النهضة"، بقوله، إنه "فخور ومعتز للغاية بهذا الاختيار في قوائم النهضة في بلدية المنستير".

وأضاف، أن "الحركة عاملته باحترام كبير.. أعتقد أننا مع النهضة يمكننا تغيير تونس إلى الأفضل".

وبخصوص ديانته، أجاب سلامة، "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى".

المصدر: معا