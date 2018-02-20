مصر.. إدراج اسم أبو الفتوح على "قوائم الإرهاب"

أفاد مصدر قضائي مصري بأن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم الثلاثاء، إدراج اسم المرشح الرئاسي الإسلامي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، بعد أقل من أسبوع على توقيفه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله، إن المحكمة وضعت أبو الفتوح (66 عاما) الذي وجهت له تهمة "نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد"، مع 15 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووفقا للمصدر، فإن المحكمة قررت إدراج أبو الفتوح على قائمة الإرهابين بناء على طلب النائب العام المصري الذي وجه اتهامات بحق أبو الفتوح بينها "الانضمام لجماعة تشكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد"

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ويعد الأمين العام لحزب مصر القوية المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" في 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع في جولتها الأولى بعد كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة