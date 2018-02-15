حبس أبو الفتوح 15 يوما بتهمة "تولي قيادة في جماعة إرهابية"

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ "تولي قيادة في جماعة إرهابية".

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، الذي حضر التحقيق مع أبو الفتوح لوكالة "رويترز"، إن النيابة وجهت إليه ثلاث تهم هي "تولي قيادة في جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار كاذبة تضر بالبلاد في الخارج، إذاعة ونشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث البلبلة ونشر الفتن في الداخل".

وسارع المكتب السياسي لحزب "مصر القوية" بإعلان "التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة"، في إشارة إلى اعتقال رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح ومساعده محمد القصاص.

قرر المكتب السياسي التالي:

١-التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه — حزب مصر القوية (@MisrAlQawia) February 15, 2018

وكانت النيابة بدأت اليوم التحقيق مع أبو الفتوح، أحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، في اتهامات تتعلق بصلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد أقل من يوم من إلقاء القبض عليه في منزله بإحدى ضواحي القاهرة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر كشفت أن محاميين قدما بلاغين إلى النيابة العامة اتهما فيهما أبو الفتوح بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان، وإثر ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا بالقبض عليه.

وجاء القبض علي أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى أعضاء في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للسيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

المصدر: رويترز

علي جعفر