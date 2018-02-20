إيقاف كاتب سعودي على خلفية تصريح مثير للجدل!

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية عن إيقاف الكاتب الصحفي محمد السحيمي، بسبب تصريحاته حول تقليص عدد المساجد وتداخل أصوات المآذن.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن بيان للوزارة "إحالة الكاتب للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام".

السحيمي كان طالب في مقابلة تلفزيونية، في معرض تعليقه على فتوى للشيخ "ابن عثيمين"، بتقليص عدد المساجد، مدعيا في هذا الشأن "أن صوت الميكروفونات بالأذان والصلاة يزعج المصلين والأطفال بشكل يُثير الفزع في هذا البلد".

ولفت المصدر إلى أن تصريح الكاتب السحيمي قد أثار "موجة جدل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط كم هائل من الانتقادات والمطالبات بإيقافه ومحاسبته".

هذا، ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة اتخذت إجراءاتها بحق الكاتب محمد السحيمي وتمت إحالته إلى التحقيق "بالجهات العدلية المختصة ومنعه من الكتابة والظهور الإعلامي.

المصدر: الرياض + سبق

محمد الطاهر