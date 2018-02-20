انطلاق مناورات عسكرية مصرية- فرنسية مشتركة

بدأت اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية مصرية-فرنسية مشتركة تحمل اسم " كليوباترا 2018"، وتستمر لعدة أيام في نطاق البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي على صفحته في فيسبوك اليوم الثلاثاء إن "وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، بدأت تنفيذ فعاليات التدريب المشترك كليوباترا - 2018 الذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام في عرض البحر الأحمر".

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وأضاف الرفاعي "التدريبات تأتي بالتزامن مع قيام وحدات من القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن عملية "سيناء –2018" الهادفة لتعزيز إجراءات تأمين المسرح المائي بالبحرين المتوسط والأحمر وحماية الأهداف الاقتصادية ، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية".

وأشار إلى أن "المناورات تشمل العديد من الأنشطة والمهام التدريبية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، ويأتي ذلك في ضوء عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات".

المصدر: صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش المصري

أحمد باديان