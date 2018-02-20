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السعودية.. التحقيق في حادث دهس 10 دراجين!

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السعودية.. التحقيق في حادث دهس 10 دراجين!
Stringer
الشرطة السعودية- صورة أرشيفية
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شكلت الشرطة السعودية في مدينة جازان لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات حادثة دهس تسببت بمقتل عدد من سائقي فريق دراجات هوائية أثناء التدريب.

وقال المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف الحكمي إنه "بعد اصطدام سيارة يقودها شاب أرعن بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات وعددهم 17 أثناء أدائهم تمرينا بالطريق الزراعية المؤدية إلى قرية كعلول في أبو عريش، وجه مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر القحطاني، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت إلى وقوعها".

ولفت الحكيمي إلى أن عدم التقيد بقواعد المرور المنظمة لسير الدراجات الهوائية ووجود الدراجين على طريق زراعية خارج النادي، ربما أدت إلى الحادثة.

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وفيما يخص تفاصيل الواقعة قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي إن "غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادثة، وعلى الفور توجهت 6 فرق إسعافية إلى عين المكان، وعند الوصول اتضح وجود 10 حالات، 4 منها وفيات و 6 إصابات نقلت على الفور إلى مستشفى أبو عريش العام"لتلقي العلاج.

المصدر: عكاظ

أحمد باديان

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