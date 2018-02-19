لافروف: هناك من يحاول تأجيج الحرب في سوريا إعلاميا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ما يدور حول سقوط المئات من الروس في سوريا بقصف أمريكي بالقرب من دير الزور، عبارة عن محاولات من وسائل إعلام محددة هدفها تأجيج الوضع.

وقال لافروف للصحفيين، إن "الأخبار التي تتحدثون عنها تتعلق بدائرة محددة من وسائل الإعلام، إنها تطلق عن طريق تضخيم الأخبار بدون تقديم حقائق دامغة، ومن دون انتظار لنتائج التحقيق المستمر.. أتمنى منكم الصبر، وأن لا تنسوا مبادئكم.. الحقيقة.. الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة".

من أين أتى مواطنو فرنسا وبريطانيا؟ هناك مرتزقة يقاتلون من مختلف أنحاء العالم.. هناك قوات خاصة لم يدعها أحد، جاءت من ذاتها لم يدعها أحد.. عندما أسمع زميلي الفرنسي يصرح أن على إيران سحب مستشاريها العسكريين من سوريا، الذين دعتهم الحكومة الشرعية في دمشق، يتبادر إلى ذهني تناسيه أن هناك قوات خاصة فرنسية لم يدعها أحد.. إذا أردتم الحديث بهذا المنطق لا أستطيع أن أكون شريكا لكم.

وفيما يتعلق بموضوع عفرين، أشار لافروف أنه تحدث بشكل مستفيض مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأنه لا يمكنه "التنبؤ".

المصدر: RT