لأول مرة في تاريخ المملكة.. الرياض تستضيف "أسبوع الموضة العربي"

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف في مارس المقبل للمرة الأولي "أسبوع الموضة العربي"، بعد أن كان ينظم عادة في دبي.

وقال "مجلس الأزياء العربي" في وقت سابق اليوم الاثنين، على موقعه الإلكتروني، إن الدورة المقبلة من أسبوع الموضة الشهير الذي ينظمه سنويا منذ 2014، ستستضيفه الرياض بين 26 و31 مارس، تليها دورة أخرى في دبي بين الـ 9 والـ 12 من مايو 2018.

كما أفاد الموقع المذكور، بأن دورة إضافية ستنظم بين الـ 23 و الـ27 أكتوبر المقبل في الرياض أيضا، في مجمع "ابكس" للمؤتمرات والمعارض الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

و"أسبوع الموضة العربي" يشكل المنصة الوحيدة عالميا لعرض تصاميم "الكوتور الجاهزة" (ريدي كوتور)، وهو نمط من الأزياء قدمه للمرة الأولى عام 2014 "مجلس الأزياء العربي" الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ويجمع هذا النمط التصميمي ما بين الأزياء الجاهزة والأزياء الراقية، ويركز على ملابس مصممة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية على أن تتوافر في الأسواق وبمقاسات مختلفة، ولاقى ذلك رواجا لدى السيدات العربيات الباحثات عن التأنق بشكل يومي.

وقرر المجلس أن تستضيف الرياض "أسبوع الموضة العربي" بعد نحو شهر من افتتاح مكتب إقليمي له في مدينة الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس، وذلك في إطار خطوات الانفتاح التي تنتهجها المملكة خصوصا منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد منتصف العام الماضي.

ونقل الموقع عن الأميرة نورة بنت فيصل قولها: "اختيار الرياض لاستضافة المجلس العربي للأزياء خطوة إضافية لتأكيد رؤية المملكة التي تقوم على تطوير قطاع الأزياء في السعودية وتحويلها إلى مقصد إقليمي ودولي... تماشيا مع رؤية 2030".

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة