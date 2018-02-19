 
مباشر

أربيل تعتذر عن واقعة ضرب عراقيين من البصرة

أخبار العالم العربي

أربيل تعتذر عن واقعة ضرب عراقيين من البصرة
Reuters Russell Boyce
قلعة أربيل وسط المحافظة شمال العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jw4j

قدمت السلطات في محافظة أربيل داخل إقليم كردستان العراق، اعتذار رسميا، عن حادثة الاعتداء التي طالت عراقيين عربيين من محافظة البصرة الأسبوع الماضي.

وجاء الاعتذار على لسان محافظ أربيل نوزاد هادي مولود، عبر كتاب رسمي وجهه إلى نظيره في البصرة أسعد العيداني، معربا عن أسفه لوقوع الحادثة، ومتعهدا بمحاسبة المتورطين فيها، داعيا إلى بذل قصارى الجهود لاحتواء الحادث.

من جهته، قدم وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، اعتذارا إلى وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية قاسم الأعرجي، معتبرا ما جرى "تصرفا فرديا"، أثار استهجان الجميع.

إقرأ المزيد
مركز مدينة أربيل شمال العراق - أرشيف العراق.. اعتقال 12 شخصا على خلفية اعتداء أكراد على شابين عربيين

وأكد الأعرجي على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية إزاء الواقعة، وأن "هذه التصرفات لن تؤثر على علاقات الأخوة والتعايش السلمي في الوطن الواحد".

ووقع الحادث عندما أقدمت مجموعة من المواطنين الأكراد بالاعتداء بالضرب على مواطنين عربيين في أحد شوارع محافظة أربيل، الأمر الذي أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات شديدة، اتضح لاحقا أنهما من أبناء محافظة البصرة.

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة