العراق.. اعتقال 12 شخصا على خلفية اعتداء أكراد على شابين عربيين

أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي، اعتقال 12 شخصا على خلفية اشتباك بين شبان أكراد وعرب في أربيل، معتبرا أن "الواقعة بعيدة عن ثقافة التعايش السلمي واحترام السياح".

وقال هادي في مؤتمر صحفي عقد في أربيل، إن "الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين على خلفية الاشتباكات بين الشبان العرب والأكراد".

محافظ اربيل:

اعتقلنا 12 ممن ظهروا في الاعتداءالذي حصل يوم امس (الاربعاء) بضرب بعض العراقيين من قبل الكرد ويتم... https://t.co/ZWGBgCTsv8 — اسراء بنت الانبار (@asraa_alany) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف: "حادث الاعتداء، الذي شهدته يوم أمس مدينة أربيل، غير مقبول بأي شكل، وتلك الممارسة بعيدة عن ثقافة مدينة أربيل وإقليم كردستان التي تتميز بالتعايش"..."إن مبدأ الحفاظ على ترسيخ الأخوة بين العرب والأكراد والمكونات الأخرى في العراق أحد مطالبنا الرئيسة".

وتابع هادي، "نطمئن المواطنين بعدم القبول بانتشار مثل هذه الممارسات".

من جهتها أعلنت مديرية آسايش أربيل، أن المشاجرة كانت "عرضية"، ولم تكن مخططا لها، مشيرة إلى أنها وقعت بعدما أطلق الشبان العرب "شعارات" أثارت مشاعر الأكراد، حسب بيان المديرية.

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من المواطنين الأكراد على شابين عربيين وسط مدينة أربيل، فيما أكد ناشطون أن قوات الأمن الكردية كانت على مقربة من الحادث ولم تتدخل.

المصدر: السومرية نيوز