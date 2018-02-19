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قوات الأمن الإسرائيلي تقتحم سجن "عوفر"

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قوات الأمن الإسرائيلي تقتحم سجن
Reuters Mohamad Torokman
أفراد من الأمن الإسرائيلي يلقون القبض على شاب فلسطيني - أرشيف
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اقتحمت قوات أمن تابعة لإدارة السجون في إسرائيل قسم 11 في سجن "عوفر" صباحا، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش ونقلت نحو 120 أسيرا إلى معتقل "نيتسان الرملة".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن "إدارة السجون الإسرائيلية صعدت خلال الفترة القليلة الماضية من حملاتها التنكيلية بحق الأسرى.

وأشار البيان، إلى أن مصلحة السجون أعادت أسرى سجن "عسقلان" إلى قسمهم، والبالغ عددهم (50 أسيرا)، بعد أن أخرجتهم منه قبل حوالي أسبوعين خلال عملية اقتحام وقمع واسعة للسجن.

وأكد أحد الأسرى لمحامي الهيئة الفلسطينية، أن "وحدات الأمن التابعة لمصلحة السجون قسم 3 في عسقلان، قامت بإجراءات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى، كما نقلت الأسرى إلى سجن (أوهلي كيدار) بدون سابق إنذار".

ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى أن الاقتحامات أصبحت في تزايد مستمر في الفترة الأخيرة وتنفذ دون مبرر.

المصدر: معا

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