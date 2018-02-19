الخارجية الإيرانية: "حركة النجباء" العراقية أربكت واشنطن

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن واشنطن لا تطيق حركات مقاومة إسلامية كالنجباء العراقية التي تحارب داعش في العراق وسوريا لذلك فرضت عليها عقوبات، حسب تعبيره.

وقال قاسمي: "طرح قرار فرض عقوبات على حركة النجباء المقاومة الإسلامية العراقية خطوة ترمي إلى إلغاء التيارات الرئيسية في مشهد تطورات المنطقة.. فظهور الحركات مربك لسياسة أمريكا العلنية والسرية القائمة على تقوية داعش وخلق أمة إقليمية".

وأضاف قاسمي: "من البديهي أن لا تطيق واشنطن وجود تيارات إسلامية كالمقاومة الإسلامية النجباء وأن تسعى لتفكيكها بجميع الوسائل الممكنة ومنها العقوبات أو الضغوط العسكرية والمالية".

ولفت قاسمي إلى أن حركة المقاومة الإسلامية، "النجباء"، المعروفة بحزب الله العراق، تعتبر من بين التيارات المؤثرة في التطورات والمعادلات الميدانية العراقية إذ لم تشارك في تطهير هذا البلد من الغرباء فحسب بل قامت في إطار الحشد الشعبي بدور بارز في محاربة المجموعات الإرهابية، التكفيرية ومنها داعش وطردها خارج الموصل والأنبار وتلعفر وباقي المناطق.

المصدر: تسنيم

نتاليا عبدالله