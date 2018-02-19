حريق في سوق شعبية يكشف عن صواريخ ونواظير ليلية في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة البصرة أن فرق الإطفاء عثرت بالصدفة وأثناء إخمادها حريقا في سوق شعبية، على صواريخ مضادة للدروع ونواظير ليلية خبأها مجهولون.

وقال المصدر: "فرق الإطفاء عثرت بشكل عرضي خلال إخمادها حريق أندلع في سوق شعبية في قضاء الزبير على ممر تحت الأرض، داخل إحدى البنايات وجد فيه خمسة صواريخ مضادة للدروع وعدد من النواظير العسكرية الليلية".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "السلطات صادرت الصواريخ والنواظير وباشرت التحقيق لتحديد هوية حائزيها".

إقرأ المزيد

وشهدت البصرة خلال الأيام القليلة الماضية وصول قوات عراقية إضافية تمهيدا لعملية أمنية واسعة تهدف لتحقيق الأمن وفرض النظام في المحافظة التي تعاني المشاكل الأمنية.

وترزح المدينة تحت وطأة النزاعات العشائرية المسلحة، وتجارة المخدرات وتفجير العبوات الصوتية في الدور السكنية، فضلا عن جرائم القتل والخطف والسطو المسلح.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان