إسرائيل: ضربنا منشآت لحماس المسؤولة عمّا يحدث فوق الأرض وتحتها

قصفت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الاثنين مواقع قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلّفة أضرارا فادحة اقتصرت على الماديات، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تحت أرضية لحماس.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت زهاء 10 صواريخ على أراض زراعية في حي النهضة في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما تسبب بأضرار جسيمة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف "منشآت وبنى تحت أرضية تابعة لحماس، المسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، سواء فوق الأرض أو تحتها".

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وسبق للجيش الإسرائيلي وأعلن الأحد الماضي عن إطلاق قذيفة أو أكثر من قطاع غزة باتجاه مستوطنة غلاف غزة بما فيها سديروت، دون أن تحدث أي أضرار تذكر.

المصدر: عرب 48

نتاليا عبدالله