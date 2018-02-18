مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل

أفادت مراسلة RT في القدس، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة النقب الجنوبية ومدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

ونقلت المراسلة عن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية #عاجل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 18 февраля 2018 г.

يشار إلى أن فلسطينيين قتلا وجرح آخرون في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على مواقع عدة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد تفجير عبوة ناسفة يوم السبت استهدفت جنودا إسرائيليين.

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وعلى إثر ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين، حالة اثنين منهم حرجة، بتفجير العبوة الناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة.

المصدر: وكالات

إياد قاسم