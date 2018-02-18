تحذيرات من استئناف ترحيل المهاجرين في الجزائر

أطلقت منظمات حقوقية تحذيرات من استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين الأفارقة، ورأوا أنه سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم.

وصرحت "منصة الهجرة في الجزائر" قائلة: "بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر/ايلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استؤنف الترحيل" في الجزائر منذ 10 فبراير/شباط.

وجاءت التحذيرات من 21 منظمة دولية وجزائرية أعضاء في المنصة، منها "أطباء العالم"، و"كاريتاس"، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" والتي تحدثت عن "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية".

وأوضحت المنصة أن المهاجرين يلازمون منازلهم خوفا من الاعتقال. وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى أن يعيشوا مختبئين"، ما قد يشكل خطرا على حالتهم الصحية بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية.

وأفادت المنصة بأن مئات من المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وساحل العاج وليبيريا وغينيا، بينهم نساء حوامل وأطفال، اعتقلوا في 10 فبراير/شباط وتم ترحيلهم.

وتقدر المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في الجزائر، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خارج أي إطار قانوني وفي أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر