العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون الأمني على الحدود

بحث وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي ونظيره الأردني غالب الزعبي في عمّان اليوم، سبل تعزيز التعاون لحماية الحدود المشتركة بين البلدين والتي تبلغ 181 كم.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والانعكاس إيجابيا على مصلحة البلدين التي تقتضي منح سمات الدخول بين البلدين، والتعامل بالمثل وأوضاع الجالية العراقية في الأردن.

وأضافت أنه تمت مناقشة ملف المنفذ الحدودي طريبيل – الكرامة وأوضاع السجناء، وسبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا توقيع الاتفاقات الأمنية، وتبادل الزيارات لتقاسم الخبرات بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين.

كما طرح الأعرجي خلال الاجتماع اقتراح تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره، وعقد مؤتمر أمني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية.

المصدر: الداخلية العراقية

علي جعفر