هادي يجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أجرى اليوم السبت تغييرات واسعة في صفوف قيادات الجيش اليمني.

ووقع الرئيس هادي على قرار رئاسي رقم 20 لعام 2018 قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد الركن يحيى حسين صلاح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة وترقيته إلى رتبة لواء.

كما صادق هادي على تعيين العميد الركن هاشم عبدالله الأحمر قائدا للمنطقة العسكرية السادسة وكذلك قائدا للواء 141 مشاه، وترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين اللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح قائدا للعمليات الخاصة.

المصدر: "سبأ"

علي الخطايبة