مقاتلات تركية تستهدف مواقع "العمال الكردستاني" في هاكورك شمالي العراق

أفادت وكالة الأناضول، بأن طائرات تابعة للجيش التركي، استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، في منطقة هاكورك شمالي العراق.

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان التركية، إعلانها في بيان أن المقاتلات دمرت مخابئ ومخازن أسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وذلك عقب رصد عناصر كردية كانت تستعد لشن هجمات ضد نقاط وقواعد حدودية تركية، حسب البيان.

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وأكدت رئاسة الأركان أن الاستهداف الجوي جاء "ردا على هجمات إرهابية تنفذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي".

المصدر: الأناضول