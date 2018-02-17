العبادي ويلدرم يناقشان الأزمة السورية وقضايا مشتركة

ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره التركي بن علي يلدرم الأزمة السورية وقضايا مشتركة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأفاد المكتب الصحفي للعبادي أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة في سوريا، إلى جانب ملفات النفط والطاقة ومشكلة النقص الحاد في الموارد المائية على وجه الخصوص، مضيفا أنه تم الاتفاق على متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة ومواصلة الاجتماعات بين اللجان المختصة في البلدين.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستقبل بمقر اقامته في ميونخ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم. pic.twitter.com/BaBuQ94qjj — PM Media Office (@IraqiPMO) February 17, 2018

وأضاف المكتب أن العبادي أعرب عن ترحيبه بتطور العلاقات مع تركيا وشكرها لمساهمتها في مؤتمر إعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا، داعيا لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وتبادل المصالح بين البلدين الجارين.

من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعم بلاده للحكومة العراقية وارتياحه لما تحقق في العراق بالانتصار على تنظيم "داعش" ووحدة العراق.

المصدر: وكالات

علي جعفر