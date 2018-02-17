القبض على سبعة قياديين من "داعش" قرب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى، القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من سبعة أشخاص قتلوا ونفذوا أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 200 مدني في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل.

وصرح المتحدث باسم القيادة محمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية أن "القوات الأمنية المشتركة من الاتحادية والمحلية في ناحية حمام العليل ألقت القبض على 7 إرهابيين من أبرز خلايا داعش الإرهابية خلال سيطرة التنظيم على الموصل".

وقال الجبوري إن القوات الأمنية اقتادت القياديين السبعة إلى مقر قيادة عمليات نينوى، داعيا "أصحاب الحق الشرعي من أهالي الناحية لرفع دعاوى بحق هؤلاء الإرهابيين، الذين قتلوا أبناءهم".

المصدر: واع

علي جعفر