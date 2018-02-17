نجاة طائرة مصرية من كارثة

تمكنت السلطات المختصة داخل مطار القاهرة فجر السبت، من إخماد حريق أصاب مقدمة طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وأصيبت الطائرة بأضرار بسيطة.

وصرحت مصادر مطلعة داخل مطار القاهرة، بأنه وأثناء سحب الطائرة المذكورة من موقعها قرب منفذ رقم 35 في المهبط، اشتعلت النيران في عربتها وأسفل قمرة القيادة، وتمكنت السلطات المختصة من إخماد النيران.

وفتح فريق فني متخصص تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث، ونقلت الطائرة إلى مقر الصيانة في أرض المهبط في المطار لإجراء الفحص الشامل للطائرة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله