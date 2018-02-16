أمير قطر يدعو دول المنطقة إلى تنحية الخلافات وإبرام اتفاقية أمنية

دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دول الشرق الأوسط إلى تنحية الخلافات جانبا وإبرام اتفاقية أمنية على غرار الاتحاد الأوروبي من أجل "إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد حث الشيخ تميم، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، المجتمع الدولي على مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك، لكنه لم يحدد دولا بعينها.

وقال أمير قطر في هذا الصدد: "أعتقد أنه آن الأوان لتحقيق الأمان الشامل لمنطقة الشرق الأوسط.. آن الأوان لكل دول المنطقة، بما في ذلك نحن، لأن تنسى الماضي وتتفق على المبادئ الأمنية الأساسية وقواعد الحكم، وعلى الأقل، الحد الأدنى من الأمن الذي يسمح بتحقيق السلام والرخاء".

وأضاف: "ينبغي ألا يكون هذا حلما مستحيلا. المخاطر كبيرة. والشرق الأوسط على حافة الهاوية، وحان الوقت لإبعاده عنها".

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جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، أن استمرار الأزمة حول قطر لا تصب في مصلحة استقرار الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الأزمة، التي تشكلت في المنطقة، لا تسهم في توحيد الجهود المشتركة الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط بصورة عامة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة قطعيا.

المصدر: وكالات

إياد قاسم