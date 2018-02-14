بوتين للملك سلمان: الأزمة حول قطر ليست في مصلحة استقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن الأزمة المستمرة حول قطر لا تصب في مصلحة استقرار الشرق الأوسط.

وقال الكرملين، في بيان صدر عنه عقب المكالمة، إن "العاهل السعودي تطرق، خلال بحث الأوضاع في منطقة الخليج، إلى قضية العلاقات بين قطر وعدد من الدول الأخرى".

وأشار البيان في هذا السياق إلى أن "الجانب الروسي ركز اهتمامه على أن الأزمة، التي تشكلت في المنطقة، لا تسهم في توحيد الجهود المشتركة الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط بصورة عامة".

كما تناولت المحادثات الهاتفية بين بوتين والملك سلمان "تبادل الآراء حول تطورات الوضع في سوريا بأخذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بعين الاعتبار".

وعلى صعيد العلاقات بين روسيا والسعودية، بحث الزعيمان، حسب الكرملين، "دائرة واسعة من مسائل التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري الاقتصادي والعسكري التقني، وذلك في سياق الاتفاقات، التي تم التوصل إليها نتيجة زيارة الدولة للعاهل السعودي إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الثاني من العام 2017".

وأعرب بوتين والملك سلمان عن استعداد بلديهما لـ"تعزيز التنسيق المثمر في الأسواق العالمية للنفط والغاز".

المصدر: الكرملين