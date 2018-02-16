نصر الله: إسقاط الطائرة الإسرائيلية إنجاز عسكري نوعي كبير جدا

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الجمعة، إن إسقاط المضادات الأرضية السورية الطائرة الإسرائيلية الأسبوع الماضي يعد "إنجازا عسكريا نوعيا كبيرا".

جاءت تصريحات نصر الله في كلمة له تعقيباعلى إسقاط مقاتلة إسرائيلية أثناء عودتها من غارة جوية على مواقع داخل سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرة مسيرة إخترقت المجال الجوي الإسرائيلي فجر يوم السبت، لتقوم مروحية "أباتشي" تابعة له بإسقاط الطائرة بلا طيار.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى في سوريا (مطار تيفور العسكري)، مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية للمقاتلات الإسرائيلية وأصابت إحداها، ليعلن فيما بعد الجيش الإسرائيلي عن إسقاط إحدى مقاتلاته من نوع "F-16".

واعتبرت إسرائيل الحادث هجوما إيرانيا على سيادتها وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة بقصف 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

المصدر: وكالات