نصرالله للأكراد: أمريكا تستغلكم حاليا وستبيعكم في سوق النخاسة

شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على أن أمريكا تستغل الأكراد في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، وأنها "ستبيعهم في نهاية المطاف في سوق النخاسة".

وقال نصر الله في كلمة ألقاها في ذكرى "القادة الشهداء": "نعلم أنه في ميزانية البنتاغون، بين 500 إلى 750 مليون دولار تحت عنوان الحماية الكردية"... "على الأكراد أن يتعظوا من التجارب السابقة، وأن يعوا أن أمريكا تستخدمكم حاليا كأدوات لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، وأنها ستبيعكم في نهاية المطاف في سوق النخاسة".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الإدارة الأمريكية ترى العراق بعيون نفطية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبره حقول نفط.

ودعا نصر الله الشعب العراقي إلى الانتباه والحذر بوجود رجل مثل ترامب في الحكم، "وهو ينفذ وعوده الانتخابية".

وأكد على أن "إدارة ترامب تقول إنها لن تعيد أخطاء الإدارة التي سبقتها".

المصدر: وكالات