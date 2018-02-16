واشنطن تتهم طهران بانتهاك حظر توريد الأسلحة لليمن

اتهمت الولايات المتحدة، الجمعة، طهران بمواصلة مدّ الحوثيين في اليمن بالأسلحة، معتبره أن هذا يشكل "انتهاكا صارخا" لقرارات مجلس الأمن.

وقالت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة في بيان الجمعة: "إيران يجب أن تعلم أن تجاهل المجتمع الدولي سيترتب عليه عواقب، وبالنسبة لمجلس الأمن فقد حان الوقت للعمل".

وأشارت البعثة إلى أن طهران، حسب تقرير لخبراء أمميين، انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن عام 2015، وتواصل إرسال الأسلحة والصواريخ لـ"أشخاص وكيانات خاضعة للعقوبات"، مؤكدة أن الأمر يؤدي إلى استنتاج مفاده أن طهران "لا تمتثل لقرار مجلس الأمن 2216".

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وتابعت البعثة: "تقرير خبراء الأمم المتحدة يؤكد قلقنا من تصاعد سلوك إيران المزعزع للاستقرار وانتهاكها للمعايير الدولية والقرارات الأممية، والعالم لا يستطيع أن يترك هذه الانتهاكات الصارخة دون رد".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان