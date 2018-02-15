لبنان: القبض على خلية إرهابية خططت لعملية اغتيال

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على خلية إرهابية ترتبط مباشرة بتنظيم "داعش"، خططت لاغتيال عنصر أمني في مديرية المخابرات.

وصدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: "أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص 7 لبنانيين وسوريا واحدا، لإقدامهم على تشكيل خلية إرهابية ترتبط مباشرة بتنظيم داعش الإرهابي من خلال أحد قياديي التنظيم الإرهابي المذكور الموجود داخل مخيم عين الحلوة".

وأضاف البيان أن عناصر الخلية تلقوا "التوجيهات والأوامر الواضحة بتنفيذ عملية اغتيال أحد عناصر مديرية المخابرات بواسطة مسدس كاتم للصوت ضبط بحوزتهم".

وأشار إلى أنهم متورطون في إيواء المدعو هاجر العبد الله، الذي قتل أثناء محاولة توقيفه في منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس بتاريخ 4 فبراير/ شباط الحالي، في مداهمة أسفرت عن مقتل عسكري وجرح آخرين.

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المصدر: الوطنية للإعلام

علي جعفر