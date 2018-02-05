 
مباشر

مقتل جندي لبناني في مواجهات مسلحة بطرابلس

أخبار العالم العربي

مقتل جندي لبناني في مواجهات مسلحة بطرابلس
Reuters Mohamed Azakir
جنود لبنانيون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtys

أعلن الجيش اللبناني، في بيان اليوم، مقتل جندي بالإضافة إلى أحد المطلوبين بتبادل إطلاق النار أثناء مداهمة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وجاء في البيان أنه "أثناء قيام وحدات من الجيش بالمداهمة في منطقة باب التبانة في طرابلس أمس بحثا عن عدد من المطلوبين، تعرضت القوات لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية، ما أسفر عن مقتل أحد العسكريين وجرح عدد آخر".

وفي بيان ثان أكد الجيش أن وحداته لاحقت "الإرهابي مطلق النار المدعو هاجر العبدالله واشتبكت معه ما أدى إلى مقتله"، مضيفا أن شقيق العبدالله أوقف كما "تم ضبط أسلحة وذخائر وعتاد عسكري ومبالغ مالية".

وأضحت مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، بين العامين 2012 و2013 مسرحا لمواجهات عنيفة متكررة بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني هناك في خريف 2014.

إقرأ المزيد
الجيش اللبناني جرحى خلال مداهمة الجيش اللبناني لحي باب التبانة في طرابلس

المصدر: أ ف ب

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
من أين لكم هذا يا عرب؟