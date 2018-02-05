مقتل جندي لبناني في مواجهات مسلحة بطرابلس

أعلن الجيش اللبناني، في بيان اليوم، مقتل جندي بالإضافة إلى أحد المطلوبين بتبادل إطلاق النار أثناء مداهمة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وجاء في البيان أنه "أثناء قيام وحدات من الجيش بالمداهمة في منطقة باب التبانة في طرابلس أمس بحثا عن عدد من المطلوبين، تعرضت القوات لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية، ما أسفر عن مقتل أحد العسكريين وجرح عدد آخر".

وفي بيان ثان أكد الجيش أن وحداته لاحقت "الإرهابي مطلق النار المدعو هاجر العبدالله واشتبكت معه ما أدى إلى مقتله"، مضيفا أن شقيق العبدالله أوقف كما "تم ضبط أسلحة وذخائر وعتاد عسكري ومبالغ مالية".

وأضحت مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، بين العامين 2012 و2013 مسرحا لمواجهات عنيفة متكررة بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني هناك في خريف 2014.

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المصدر: أ ف ب

علي جعفر