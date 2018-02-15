الرئاسة اللبنانية تعلق على إحراج تيلرسون في بعبدا

أصدرت الرئاسة اللبنانية توضيحا حول الموقف المحرج، الذي تعرض له وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث اضطر للجلوس وحيدا قبل محادثاته مع الرئيس ميشال عون في بعبدا ببيروت.

ونفى مكتب الرئيس اللبناني أي خروج عن العرف الدبلوماسي، حيث أكد رفيق شلالا مدير المكتب الإعلامي لعون بأن تيلرسون وصل مبكرا، وقبل بضع دقائق عن المتوقع، مؤكدا أن الاجتماع بدأ في موعده.

وأضاف أن مدير المراسم قد استقبل الوزير الأمريكي مباشرة لدى وصوله إلى قصر بعبدا الرئاسي.

وكانت لقطات تلفزيونية قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة داخل لبنان، حيث أظهرت تيلرسون وهو يجلس وحيدا لبضع دقائق في إحدى قاعات قصر بعبدا قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل ويصافحه.

ووصف المراقبون هذا الموقف بالمحرج، بل رجح بعضهم أن يكون متعمدا، حيث أشاروا إلى أن ميشال عون والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

هذا وأضحى الموقف الذي تعرض له تيلرسون مادة للتندر لدى العديد من النشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم التكهنات، كتب تيلرسون في دفتر الزوار الخاص بالقصر الرئاسي في بعبدا عقب الاجتماع: "السيد الرئيس، شكرا على الاستقبال الحار وعلى النقاش الصريح والمنفتح والبناء.. الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل لبنان حر ديمقراطي".

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المصدر: رويترز

علي جعفر