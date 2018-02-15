الرئاسة اللبنانية تعلق على إحراج تيلرسون في بعبدا
أصدرت الرئاسة اللبنانية توضيحا حول الموقف المحرج، الذي تعرض له وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث اضطر للجلوس وحيدا قبل محادثاته مع الرئيس ميشال عون في بعبدا ببيروت.
ونفى مكتب الرئيس اللبناني أي خروج عن العرف الدبلوماسي، حيث أكد رفيق شلالا مدير المكتب الإعلامي لعون بأن تيلرسون وصل مبكرا، وقبل بضع دقائق عن المتوقع، مؤكدا أن الاجتماع بدأ في موعده.
وأضاف أن مدير المراسم قد استقبل الوزير الأمريكي مباشرة لدى وصوله إلى قصر بعبدا الرئاسي.
إعمل نفسك ميت !!— hasan hamzeh (@hasanhamzeh2) 15 февраля 2018 г.
أنطر يا وظوظ 😈😈
وزير على نفسك أنطر يا ... #تيلرسون#لبنان#الرئيس_العماد_ميشال_عونpic.twitter.com/i0JesaaFgs
وكانت لقطات تلفزيونية قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة داخل لبنان، حيث أظهرت تيلرسون وهو يجلس وحيدا لبضع دقائق في إحدى قاعات قصر بعبدا قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل ويصافحه.
وقت توصل عالوقت ب #لبنان 😂😂 #تيلرسونpic.twitter.com/XLjQuNumY8— سمعان (@simaan_lb) 15 февраля 2018 г.
ووصف المراقبون هذا الموقف بالمحرج، بل رجح بعضهم أن يكون متعمدا، حيث أشاروا إلى أن ميشال عون والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
هذا وأضحى الموقف الذي تعرض له تيلرسون مادة للتندر لدى العديد من النشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نحنا شعب منشتغل بروتوكول 🙋♂️😎#تيلرسونpic.twitter.com/E9LIErFqLM— mgyuyu (@Aboullyouss) 15 февраля 2018 г.
ورغم التكهنات، كتب تيلرسون في دفتر الزوار الخاص بالقصر الرئاسي في بعبدا عقب الاجتماع: "السيد الرئيس، شكرا على الاستقبال الحار وعلى النقاش الصريح والمنفتح والبناء.. الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل لبنان حر ديمقراطي".
المصدر: رويترز
علي جعفر