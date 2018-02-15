عصابات من المستوطنين يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في نابلس

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين متطرفين منتمين لعصابة "تدفيع الثمن"، أعطبوا مركبات لمواطنين في قرية يتما جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة، أن المستوطنين تسللوا فجرا إلى القرية، وأعطبوا إطارات 4 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية "الموت للعرب، وتدفيع الثمن، افيتار"، في إشارة منهم إلى بؤرة استيطانية جديدة مقامة على أراضي القرية.

صور | جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة تقوم بكتابة شعارات عنصرية على سيارات المواطنين في بلدة يتما قضاء نابلس. pic.twitter.com/q0FB8s6D98 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) 15 февраля 2018 г.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، من جانبها، أن مستوطنين تسللوا إلى القرية وتعدوا على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

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وتشير وكالة "وفا"، إلى أن العصابة المذكورة، كررت مؤخرا الاعتداء على ممتلكان السكان الفلسطينيين منطقة نابلس وضواحيها.

المصدر: وكالات

إياد قاسم