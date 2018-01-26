شاهد.. عصابات "تدفيع الثمن" تحرق وتخرب في القدس!

أضرم مجهولون، اليوم الجمعة، النار بسيارة في بيت صفافا بالقدس، كما خطوا شعارات عنصرية على الجدران، بينها "الموت للعرب"، وأخرى تشير إلى ما يسمى عصابات "تدفيع الثمن".

وهرعت قوات الشرطة وطواقم الإطفاء، إلى بيت صفافا للتحقيق وإخماد النيران، وقال مواطنون إن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث يوجد أكثر من مجموعة مخربة كـ"تدفيع الثمن" و"فتية التلال" ومجموعات تابعة لـ"كهانا" وغيرها.

وشهدت السنوات الأخيرة عدة جرائم، في القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية، وطالت الاعتداءات مؤسسات وأماكن مقدسة للفلسطينيين، وسيارات وبيوتا وأراضي زراعية وغيرها.

ففي يونيو/حزيران 2015، أقدم مجهولون تابعون لـ"تدفيع الثمن" على إحراق كنيسة "الخبز والسمك" في الطابغة، الواقعة على ضفاف بحيرة طبريا، كما قاموا في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بإحراق مسجد النور في قرية طوبا.

وفي أبريل/ نيسان 2014، قامت العصابات بتنفيذ عملية في مسجد عراق الشباب في مدينة أم الفحم، وحاولت إحراقه، بعدما أضرمت النيران في مدخله

وتركت عبارات عنصرية على جدرانه.

المصدر: وكالات

رُبى آغا



