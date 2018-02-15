الجيش الليبي يعالج جنوده في مصر

قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري إن 40 عنصرا من الجيش الليبي عادوا اليوم من القاهرة بعد تلقي العلاج في أحد المستشفيات المصرية.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء، إلى أن طائرة أخرى ستنقل غدا جرحى تلقوا العلاج في مصر، التي أشاد بجهود سلطاتها لاستقبال جرحى القوات المسلحة الليبية.

وكان تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين قد استهدف مسجد سعد بن عبادة بين منطقة الماجوري وشارع سيدي عبد الجليل (البركة) وسط بنغازي، كان الثاني من نوعه في شهر عقب استهداف المصلين أثناء خروجهم من مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، خلّف عشرات القتلى والمصابين.

المصدر: "وكالات"