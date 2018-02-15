دعابة سعد الحريري ورحابة صدره وملاقاة الإعلامي الساخر له في منتصف الطريق

منح رئيس الحكومة اللبنانية مواطنيه "كارت" على بياض للتهكم على السياسيين والسخرية من أفعالهم، وبدأ من نفسه قائلا إنه لا ينزعج من التهكم ولن يرفع دعوى على أحد بسبب ذلك.

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فأثناء إلقاء الحريري، كلمة مكتوبة بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، يوم أمس الأربعاء، تدارك الشيخ سعد لفظه كلمة "ظواهر" بحرف الزين، وعلّق مازحا: "هلق بكرا بقولوا قال زواهر وبيتمسخروا، بس أنا قبلان وما رح إرفع دعوى على حدا وقد ما بدكم تمسخروا".

ورد الإعلامي اللبناني، هشام حداد على الحريري، فغرد في حسابه الخاص على "تويتر "قائلا: "نحنا منتمسخر عن محبة يا شيخ ... مهضوم ومنحبك".

نحنا منتمسخر عن محبة يا شيخ ...#مهضوم_ومنحبك — Hicham haddad (@HichamHaddad57) February 14, 2018

وبعد أن غرد الإعلامي هشام حداد الملاحق قضائيا بتهمة الإساءة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في برنامجه التلفزيوني الساخر، على رئيس الحكومة سعد الحريري "نحنا منتمسخر عن محبة يا شيخ"، عاد الحريري ورد على حداد عبر "تويتر" مشجعا له على متابعة تهكماته الساخرة على السياسيين، فقال: "بعرف حبيب وخليك مكمل ولا تسمع لحدا الله يوفقك".

بعرف حبيب وخليك مكمل ولا تسمع لحدا الله يوفقك 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2018

فعلق حداد على ما قاله الحريري وكتب: "مع هيك رؤساء حرية التعبير مصانة...".

المصدر: تويتر

سعيد طانيوس