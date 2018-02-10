تفاصيل قضية "مريم العذراء" في لبنان.. والحريري يعلق!

وجه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، تحية لقاضية التحقيق في ​طرابلس​ على حكم قضائي وصفه بالـ"عادل" في قضية السيدة مريم العذراء.

وقال الحريري، اليوم السبت، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين".

تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة #جوسلين_متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين. — Saad Hariri (@saadhariri) 10 février 2018

بدوره، حيا وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ اللبناني، ​نقولا تويني، القاضية ​معتبرا أن قرارها حضاري، وقال: "نهنئ القاضية عليه كما يعتبر قرارا تأسيسيا يفتح مجالات قضائية مبتكرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية وحالات التعصب الديني".

وأصدرت القاضية جوسلين متى حكما على 3 شبان مسلمين، أساؤوا للسيدة العذراء، يقضي بحفظ سورة آل عمران عن ظهر قلب التي تمجد ​السيدة مريم​ في ​القرآن الكريم،​ بدلا من إنزال عقوبة السجن بهم بعد تعرضهم للشعائر الدينية.

وأثار الحكم ضجة في لبنان، خاصة أنه الأول من نوعه، ولاقى استحسانا من مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

المصدر: وكالات

رُبى آغا