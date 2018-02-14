بالفيديو.. مستوطنون يعنفون مقدسيا

أصيب الشاب الفلسطيني مصطفى المغربي، الأربعاء، بجروح وفقدان وعي بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب المبرح بالقدس القديمة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها قامت بنقل الشاب إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وكان الشاب يهم بالخروج من المسجد الأقصى حتى اعترضه مستوطنون وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة اعتدوا على أحد الشبان بالضرب.

وأضاف الشهود أن مصطفى المغربي أصيب بجروح في وجهه وفقد الوعي.

المصدر: وكالة "معا"

ياسين بوتيتي