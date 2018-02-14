السيسي يصدر عفوا عاما يشمل 421 سجينا

أُطلق سراح 421 سجينا اليوم بموجب عفو رئاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شملت بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وواصل قطاع مصلحة السجون في مصر، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج عنهم بموجب العفو تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي رقم 18/2018، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إطلاق سراح 139 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وشملت أيضا الإفراج عن 282 نزيلا إفراجا شرطيا.

المصدر: اليوم السابع

نتاليا عبدالله