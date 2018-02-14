مصر تطلق 4 صواريخ في البحر المتوسط!

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن هناك تدريبات ومناورات بحرية، منها إطلاق 4 صواريخ في إطار تعزيز تلك المناورات في البحر المتوسط".

ونفذت القوات البحرية المصرية أمس بالفعل عددا من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر.

وقال الجيش المصري،، إن تلك التحركات تأتي في إطار التدريب على "التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية".

ومن جانبه، قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن المناورات المصرية في البحر المتوسط رسالة غير مباشرة لتركيا وغيرها من الدول التي تحاول الاقتراب من المياه الإقليمية والاقتصادية واستثماراتنا داخل المنطقة.

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وأضاف فرج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام على فضائية TEN"، أن مصر بعد تحديث أسلحتها البحرية أصبحت أقوى بكثير من تركيا، وتستطيع أن تدافع عن نفسها موضحاً أن تركيا كانت على خلاف مع اليونان خلال 20 عاما خلت .

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حذر من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في منطقة البحر المتوسط، معتبراً أي محاولة تعتبر مرفوضة.

المصدر: "وكالات + صحف مصرية"