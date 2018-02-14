شاهد.. الحريري يعلن مبتهجا عن مشروع مهم للبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أن مشروع "الألياف البصرية على جميع الأراضي اللبنانية" من أهم المشاريع للبنان​ واللبنانيين.

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وشدد الحريري​، أمس الثلاثاء، خلال حفل إطلاق المشروع في السراي الحكومي ببيروت، على عزم حكومته العمل من أجل القيام بنقلة نوعية في لبنان، الذي يحتاج إلى هذا النوع من التكنولوجيا التي تخلق فرص عمل لا تحصى.

مشروع الألياف الضوئية انجاز مهم جدا للبنان، سيساهم في تسهيل اعمال المواطنين وخلق فرص عمل عديدة لهم #السراي_الحكومي#أحداث_اليوم@OgeroTelecompic.twitter.com/ZvCie08SQN — Saad Hariri (@saadhariri) 13 février 2018

ووصف إنجاز مشروع الإنترنت السريع بـ"المشروع المهم جدا للبنان، لأن المواطنين بحاجة إلى هذا النوع من التكنولوجيا التي تساهم في تسهيل أعمالهم وتخلق وظائف وفرص عمل عديدة لهم".

وقال: "إننا متأخرون جدا في الدخول بالألياف إلى بيوت الناس، ولكن هذا لا يعني ألا نقوم به"، موجها التهنئة إلى: "​وزارة الاتصالات​ وجميع العاملين على جهودهم".

وأضاف الحريري: "صحيح أن المشروع أخذ وقتا، ولكن قررنا أن نمشي به ولا نسمع للناس الذين يريدون تعطيل حركة الدولة وللمنظرين. يجب أن نقوم بعملنا مثلما حققنا نجاحات بالأمن الداخلي​ و​الجيش​".

وأشار إلى أن: "هذه النجاحات سببها اتخاذ القرار بالتنفيذ. المواطن لديه حاجة ونحن واجبنا أن نؤمن حاجات المواطن كحكومة ووزراء يجب أن نخدم المواطن اللبناني، فنحن موظفون لدى المواطن، وسأتابع المشروع يوما بيوم".

ومن شأن الألياف البصرية أن تعطي إمكانية الوصول إلى كل بيت ومؤسسة وكل مستخدمي الإنترنت، كما أن المشروع يعتمد على ما بين 5000 إلى 7000 خزانة ذكية تسمح للسنترال أن يقترب أكثر من المستخدمين ويسرّع عمل الإنترنت.

المصدر: وكالات

رُبى آغا