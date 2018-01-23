الحريري يوجه بخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات، بخفض حصتها في موازنة 2018 بنسبة 20% في إطار إجراءات التقشف وضبط المال العام.

وقال بيان صدر عن مكتب الحريري: "وفقا للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة لخفض الإنفاق وضبط المالية العامة، يطلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والأشخاص المعنيين وخاصة تلك التي تمّول من الموازنة العامة بكافة أشكال التمويل عند إعداد مشروع موازنتها، تخفيض تقديرات الاعتمادات لكافة بنود الإنفاق باستثناء الرواتب وملحقاتها، في موازنتها للعام 2018 بنسبة 20%".

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وأضاف البيان: "تجب على جميع الإدارات المعنية بهذا التعميم إعادة تقديم مشروع موازنتها المخفضة إلى وزارة المالية وإلى سلطة الوصاية بحسب الأنظمة المالية المرعية وذلك في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا التعميم".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات

أحمد باديان