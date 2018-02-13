ماكرون يتعهد بشن ضربات ضد سوريا حال تم إثبات استخدام الأسلحة الكيماوية هناك

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "ستشن ضربات" على سوريا حال استخدام أي جهة هناك أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي: "رسمت الخط الأحمر على استخدام الأسلحة الكيماوية، والآن أؤكد وجود هذا الخط الأحمر".

لكنه أضاف في الوقت ذاته: "حتى اليوم لم تحدد أجهزتنا أو قواتنا المسلحة أدلة تثبت أن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضد السكان المدنيين في سوريا".

وبين ماكرون: "في حال إثبات الأسلحة الكيماوية سنشن ضربة على الموقع، حيث تم تصنيعها أو حيازتها".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة السورية وبعض الدول الغربية والعربية، من بينها الولايات المتحدة والسعودية، القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق ومحافظة إدلب.

وردت دمشق على هذه الاتهامات بالقول إنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة الأميركية باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية"، واعتبرت أنها "لا تعدو كونها أكاذيب".

بدورها، وجهت روسيا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقادات إلى الدول الغربية لمحاولاتها اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية قبل تأكيد المعلومات حول الحوادث.

بدورها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أنه لا توجد أدلة موثوقة لدى فرنسا على استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحدث عن أن دمشق تجاوزت "الخط الأحمر".

المصدر: رويترز

رفعت سليمان