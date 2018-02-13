تيلرسون: أهمية بالغة للوحدة بين دول الخليج بالنسبة لأمن الشرق الأوسط

جدد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، دعوة بلاده لتسوية الخلافات القائمة بين دول الخليج عبر الوسائل الدبلوماسية.

وشدد تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الكويت بعد اختتام اجتماع لبعض وزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش"، على "الأهمية البالغة لإعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لأمن الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذه القضية جرت مناقشتها خلال أعمال الاجتماع في الكويت.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو/تموز عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

بدورها، دعت الولايات المتحدة، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كلا الجانبين، مرارا إلى ضرورة حل الخلافات بينهما للتركيز على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

المصدر: رويترز + سبوتنيك + وكالات

رفعت سليمان