صفقة تبادل أسرى ورفات جنود بين الجيش اليمني والحوثيين

تبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" الحوثية، أسرى ورفات مقاتلين في جبهات الساحل الغربي في إطار صفقة أبرمت بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وشملت الصفقة 16 أسيرا من الطرفين وتضمنت إفراج الجيش اليمني عن 8 من مسلحي "أنصار الله" مقابل تحرير الحوثيين جنديا أسيرا وتسليم رفات 7 جنود، بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك"، مساء الاثنين نقلا عن مصدر عسكري يمني.

وأكد المصدر أن عملية التبادل تمت بإشراف ورعاية التحالف العربي وقيادة جبهة الساحل الغربي للجيش اليمني.

المصدر: سبوتنيك

إينا أسالخانوفا

