انشقاق المتحدث باسم سلاح الجو في قوات الحوثيين وانضمامه لقوات هادي

أعلن الناطق باسم القوات الجوية المعين من جماعة "أنصار الله"، العميد جميل المعمري، انشقاقه عن الحوثيين وانضمامه لقوات هادي، متهما الحوثيين بتدبير اغتيالات طالت الضباط وتدمير الدولة.

وفي تصريح خاص لوكالة "خبر" المقربة من "حزب المؤتمر الشعبي العام" الذي كان يترأسه الرئيس اليمني السابق الراحل، علي عبد الله صالح ، قال المعمري إنه غادر صنعاء إلى عدن بعد أن "طفح الكيل مع جماعة الحوثيين".

وأضاف الضابط المنشق: "جماعة الحوثي أصرت، وبشدة، على تدمير القوات المسلحة والأمن، وعملت على إقصاء وتهميش القيادات العسكرية واغتيالها".

وأكد المعمري أن الحوثيين يرفضون "تواجد أي ضابط في الجيش معهم ويريدون فقط أن يزجوا بأبناء القوات المسلحة والشباب اليمني في المحارق للمشاركة في معاركهم التي يرفضها غالبية اليمنيين".

واعتبر أن الحوثيين "يزدادون كل يوم طغيانا وظلما".

وختم المعمري تصريحه بالقول: "قررنا أن نغادر صنعاء ونتجه إلى عدن لنقف في صف الشرعية التي تواجه العصابة حتى نستعيد الدولة اليمنية التي أضاعتها تلك الجماعة وأفقدت كل شيء يتعلق بالجمهورية اليمنية".

المصدر: khabaragency.net

إينا أسالخانوفا