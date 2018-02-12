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الجيش التركي: مقتل 31 جنديا منذ بدء العملية في عفرين بشمال سوريا

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الجيش التركي: مقتل 31 جنديا منذ بدء العملية في عفرين بشمال سوريا
Reuters Umit Bektas
أرشيف - مدرعات تركية بالقرب من الحدود مع سوريا
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أعلنت هيئة أركان الجيش التركي عن مقتل 31 جنديا وإصابة 143 منذ بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية في عفرين شمالي سوريا.

وأفادت هيئة الأركان على موقعها بأن "31 من رفاق سلاحنا سقطوا شهداء و143 أصيبوا" منذ بدء العملية التركية في 20 يناير/كانون الثاني.

وتكبد الجيش التركي خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة من دون أن يتمكن من تحقيق تقدم حاسم، حيث قتل السبت الماضي 11 عسكريا في حوادث متفرقة، قضي اثنان منهم بإسقاط مروحية عسكرية تركية.

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وتستهدف العملية العسكرية التركية وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

غير أن الولايات المتحدة تدعم وحدات حماية الشعب الكردية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ودانت دمشق بشدة التدخل التركي في منطقة عفرين، فيما دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضي السورية.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين

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