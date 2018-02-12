الصين تطمح لدور أكبر في إعادة إعمار سوريا

قال السفير الصيني لدى دمشق تشي تشيانجين، إن بلاده تنوي أن تلعب دورا أكبر في تطوير وإعادة إعمار سوريا بعد الحرب عن طريق زيادة حجم المساعدات المقدمة للحكومة الشرعية في دمشق.

وأعلن في حديثه لوكالة "شينخوا" الصينية": أعتقد أنه حان الوقت لأن نركز جهودنا على تطوير وإعادة إعمار سوريا. وبرأيي ستلعب الصين دورا أكبر في هذه العملية عن طريق تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري والحكومة الشرعية".

وتدل المعلومات الأخيرة على أن الصين قدمت أكثر من مرة مساعدات لتطوير الشأن الصحي في سوريا. وتم توجيه آخر منحها النقدية لتطوير قسم الإسعاف في مشفى المواساة في دمشق.

وعبر الدبلوماسي الصيني أثناء زيارته إلى هذا المشفى، أمس الأحد، عن أمله بأن تساعد المنحة النقدية الصينية في رفع مستوى المساعدة الطبية للسكان المحليين.

كما أفاد بأن حكومة بلاده وقعت مع الحكومة السورية خلال العام الماضي 3 اتفاقيات تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية بكلفة إجمالية تجاوزت 40 مليون دولار أمريكي، مبينا أن الجانبين سيبحثان قريبا تنفيذ العديد من المشروعات بما في ذلك تطوير إمدادات الكهرباء والنقل العام.

وجدد تأكيد حرص بلاده وسعيها المستمر لتقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدات للشعب السوري في جميع المجالات الصحية والإنسانية والعلمية والاقتصادية والسياسية وتبادل الخبرات المشتركة سواء من خلال التعاون الثنائي المشترك أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية منوها بمتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وضرورة تعزيزها خلال المرحلة القادمة.

المصدر: سانا

أولغا رودكوفسكايا