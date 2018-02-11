لافروف يبحث مع جاويش أوغلو الوضع في سوريا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بحثا خلالها التسوية السورية في ضوء نتائج مؤتمر سوتشي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين بحثا مسائل "متعلقة بالتسوية السورية في إطار صيغة أستانا، بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ 30 من الشهر الماضي.

وكان أبرز نتيجة للمؤتمر الذي شاركت فيه وفود عن العراق وبعض الدول الأخرى بصفة مراقب، هو إنشاء اللجنة الدستورية التي ستنعقد في جنيف.

وكانت وزارة الخارجية التركية أوردت في وقت سابق الأحد أن جاويش أوغلو أعرب للافروف عن تعازيه بسبب تحطم طائرة الركاب الروسية في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس

قدري يوسف