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الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بإقامة قاعدة أمامية في سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بإقامة قاعدة أمامية في سوريا
Atef Safadi/EPA
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أعلن قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة قاعدة أمامية في سوريا.

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وأوضح يوآل سطريك، أن إيران تعمل على إقامة قاعدة متقدمة في سوريا، وهو ما لن تسمح به إسرائيل لأنه يمثل تهديدا، محذرا من أن المعركة على الحدود الشمالية قد تتحول إلى حرب حقيقية في أي لحظة.

وأضاف المسؤول في الجيش الإسرائيلي أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تعتبر تهديدا لإسرائيل وللعالم أجمع، مؤكدا أن كل من "سيتخطى الحدود سيتلقى ردا مناسبا".

وقد اعتبر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن الطائرة بلا طيار، التي اخترقت الحدود، وإسقاط إحدى مقاتلاته بعد قصفها لأهداف في سوريا، هجوما على سيادة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في صفحته على "تويتر"، إن "إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي، ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية باتجاه طائرتنا".

المصدر: وكالات

نادر همامي

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