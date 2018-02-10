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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 بطاريات دفاع جوي سورية ومواقع للفرقة الرابعة قرب دمشق

الجيش الإسرائيلي: إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي
Reuters Baz Ratner
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اعتبر الجيش الإسرائيلي أن إسقاط إحدى مقاتلاته بعد قصفها لأهداف في سوريا، هجوما إيرانيا على سيادة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في صفحته على "تويتر"، إن "إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي، ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية باتجاه طائرتنا".

هذا وأفادت وسائل إعلام أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عقدت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، سقوط إحدى مقاتلاته من نوع "F-16"، بنيران أُطلقت من الأراضي السورية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في "تويتر"، إن سلاح الجو نفذ غارة على أهداف في سوريا، ردا على إطلاق طائرة إيرانية من دون طيار، تم إسقاطها بواسطة أباتشي إسرائيلية.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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