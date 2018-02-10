الجيش الإسرائيلي: إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي

اعتبر الجيش الإسرائيلي أن إسقاط إحدى مقاتلاته بعد قصفها لأهداف في سوريا، هجوما إيرانيا على سيادة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في صفحته على "تويتر"، إن "إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي، ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية باتجاه طائرتنا".

يعتبر الحادث هجومًا إيرانيًا على سيادة #إسرائيل. تجر #إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي. ننظر ببالغ الخطورة الى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا. كل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار استهدف. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018

هذا وأفادت وسائل إعلام أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عقدت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، سقوط إحدى مقاتلاته من نوع "F-16"، بنيران أُطلقت من الأراضي السورية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في "تويتر"، إن سلاح الجو نفذ غارة على أهداف في سوريا، ردا على إطلاق طائرة إيرانية من دون طيار، تم إسقاطها بواسطة أباتشي إسرائيلية.

المصدر: وكالات

نادر همامي